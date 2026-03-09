 29.603

BW-Wahl: Vorläufiges Endergebnis - Grüne vor CDU in Baden-Württemberg

Ein vorläufiges Endergebnis liegt vor: Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg in einem knappen Rennen vor der CDU gewonnen.

Ein vorläufiges Endergebnis liegt vor: Die Grünen mit Cem Özdemir (60) haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg in einem knappen Rennen vor der CDU gewonnen.

Der 60-jährige frühere Bundesminister Özdemir dürfte jetzt Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne), werden, der nach 15 Jahren im Amt nicht mehr antrat.

Die CDU kommt nach dem vorläufigen Endergebnis nur auf Platz zwei, wie die Landeswahlleiterin in der Nacht mitteilte.

Die AfD ist mit deutlichen Zuwächsen drittstärkste Kraft, die SPD schafft es knapp in den Landtag, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts ersichtlich war.

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026 Frohnmaier weist alle Vorwürfe zur AfD-Vetternwirtschaft zurück

FDP und Linke haben es nicht über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft.

9. März, 6.43 Uhr: Özdemir gewinnt seinen Wahlkreis

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat nicht nur in seinem eigenen Stuttgarter Wahlkreis ordentlich abgeräumt.

Bei der baden-württembergischen Landtagswahl fuhr er nach den vorläufigen Ergebnissen auch den höchsten Stimmenanteil für ein Direktmandat im Land ein.

Seinen Wahlkreis Stuttgart II, den sogenannten Filderwahlkreis, gewann Özdemir deutlich mit 47,9 Prozent der Erststimmen. In keinem ausgezählten Wahlkreis konnte ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin einen höheren Stimmenanteil auf sich vereinen.

Cem Özdemir (60, Grüne) freut sich über das Wahlergebnis.
Cem Özdemir (60, Grüne) freut sich über das Wahlergebnis.  © Bernd Weißbrod/dpa

9. März, 6.23 Uhr: AfD holt fast 19 Prozent

Die AfD hat in Baden-Württemberg das beste Wahlergebnis bei einer Landtagswahl in Westdeutschland erzielt.

Mit 18,8 Prozent der Zweitstimmen ist der Anteil noch höher als in Hessen 2023 (18,4 Prozent). "Wir sind jetzt auch in Baden-Württemberg Volkspartei", sagte Bundesparteichef Tino Chrupalla. Obwohl Spitzenkandidat Markus Frohnmaier der CDU Avancen machte, dürfte es aber bei einem Platz auf der Oppositionsbank bleiben.

Im Vergleich zur Landtagswahl 2021 hat die AfD, die der Verfassungsschutz im Südwesten als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachtet, ihr Ergebnis fast verdoppelt. "Und darauf sind wir natürlich stolz", sagte Frohnmaier.

9. März, 6.01 Uhr: Vorläufiges Endergebnis: Grüne vor CDU in Baden-Württemberg

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg in einem knappen Rennen vor der CDU gewonnen.

Die AfD ist mit deutlichen Zuwächsen drittstärkste Kraft, die SPD schafft es knapp in den Landtag, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts ersichtlich war. FDP und Linke haben es nicht über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft.

8. März, 22.29 Uhr: 64 Wahlkreise ausgezählt

Von insgesamt 70 Wahlkreisen waren am Abend (Stand 22.29) nach Angaben des SWR bereits 64 ausgezählt.

Ein vorläufiges Wahlergebnis lag noch nicht vor.

8. März, 22.28 Uhr: AfD holt Direktmandat in Mannheim

Die AfD hat im Wahlkreis Mannheim I das Direktmandat erzielt.

Bernhard Pepperl erhielt 22,3 Prozent der Erststimmen, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts nach Auszählung aller Gebiete zu sehen war. Knapp dahinter landete mit 21,7 Prozent der Stimmen Lennart Christ von der CDU. Beim Zweitstimmenergebnis landete die AfD in dem Wahlkreis mit 21,7 Prozent allerdings deutlich hinter den Grünen mit 27,6 Prozent. Die CDU kommt den Daten zufolge auf einen Anteil von 20,0 Prozent.

8. März, 22 Uhr: Großteil der Wahlkreise ausgezählt

Nach Angaben des SWR sind inzwischen 52 von 70 Wahlkreisen ausgezählt.

Laut neuester Hochrechnung (Stand 21.48 Uhr) liegen die Grünen mit 30,3 Prozent hauchzart vor der CDU (29,7 Prozent). Die AfD folgt mit 18,7 Prozent. Die SPD würde mit 5,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis im "Ländle" einfahren. Linke und FDP (beide 4,4 Prozent) wären nicht im Landtag vertreten.

8. März, 21.51 Uhr: Strack-Zimmermann kritisiert FDP-Spitze nach Wahldebakel

Nach dem FDP-Debakel bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gerät die Parteispitze in Berlin unter Druck.

"Wir müssen uns ehrlich eingestehen, dass von der Bundespolitik zu wenig Rückenwind kam", heißt es in einer Erklärung von FDP-Präsidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann (67).

Ohne die Namen von Parteichef Christian Dürr (48) und Generalsekretärin Nicole Büttner (41) zu nennen, schrieb sie weiter: "Jetzt heißt es Butter bei die Fische. Dazu gehört das Selbstverständnis, Verantwortung für Wahlergebnisse zu übernehmen." Eine klare Rücktrittsforderung an die Parteiführung enthielt die Stellungnahme aber nicht.

FDP-Präsidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann (67).
FDP-Präsidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann (67).  © Sven Hoppe/dpa

8. März, 21.45 Uhr: Grüne Jugend kritisiert Özdemir

Trotz des Erfolgs der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg erntet Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) vom Partei-Nachwuchs Kritik.

"Wichtiger als ein gutes Ergebnis für die Partei ist am Ende auch gute Politik für die Menschen in Baden Württemberg. Nach den letzten Wochen mit Cem Özdemir bin ich mir nicht sicher, ob das automatisch das Gleiche heißt", sagte der Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Luis Bobga (23), dem Sender RTL/n-tv.

8. März, 21.39 Uhr: Cem Özdemir dämpft Erwartungen

Noch vor möglichen Koalitionsgesprächen mit der CDU in Baden-Württemberg hat der Spitzenkandidat der Grünen, Cem Özdemir (60), die Erwartungen an den finanziellen Spielraum im Land gedämpft.

"Natürlich wird es jetzt erstmal auch eine Betrachtung der Haushaltslage geben müssen", sagte Özdemir, dessen Partei am Abend bei der Landtagswahl nach den Hochrechnungen knapp vor der CDU lag.

"Am Ende des Tages sind wir nicht in Berlin", sagte Özdemir in einer Pressekonferenz nach der Wahl. "Wir haben keinen Dukatenesel. Bei uns konnte man Mathematik nicht abwählen an der Schule. Und die Sachen müssen halt solide finanziert sein."

Cem Özdemir (60) und seine Grünen liegen in den Horchrechnungen knapp vor der CDU.
Cem Özdemir (60) und seine Grünen liegen in den Horchrechnungen knapp vor der CDU.  © Marijan Murat/dpa

8. März, 21.01 Uhr: Özdemir will alles tun, "dass AfD schwächer wird"

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) sieht im Abschneiden seiner Partei bei der baden-württembergischen Landtagswahl auch einen deutlichen Auftrag, die AfD als mit Abstand stärkste künftige Oppositionspartei im Landtag zu bekämpfen.

"Was die AfD angeht, ist für mich völlig klar: Der Auftrag des Regierens ist, alles dafür zu tun, dass die AfD beim nächsten Mal schwächer ist", sagte er.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

