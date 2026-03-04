CDU geht Özdemir wegen Hagel-Video persönlich an: "Wahres Gesicht gezeigt"

Stuttgart - Die CDU hat Grünen -Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) nun persönlich wegen des viel kritisierten Videos über CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) angegriffen.

CDU-Generalsekretär Tobias Vogt äußerte sich erstmals öffentlich zu dem viel kritisierten Video und geht Cem Özdemir (60, Grüne) dabei persönlich an. © Bernd Weißbrod/dpa

"Wer bürgerlichen Anstand hat, vernichtet nicht mit Schmutzkampagnen andere Menschen. Cem Özdemir und die Grünen haben damit ihr wahres Gesicht gezeigt und eindrücklich bewiesen, dass er eben nicht wie Winfried Kretschmann ist", sagte CDU-Generalsekretär Tobias Vogt der Deutschen Presse-Agentur.

Die Grünen versuchten gezielt, die persönliche Integrität Hagels zu beschädigen, meint Vogt. Hagel habe umgehend klargestellt, dass seine Aussage, die zu Beginn des Videos zu sehen ist, Mist gewesen sei.

"Dennoch sehen wir jeden Tag in den Kommentarspalten das Ergebnis der grünen Schmutzkampagne", sagte Vogt. Wenn dann von Özdemir über fairen Stil gesprochen werde, könne man nur noch lachen.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein etwa acht Jahre altes Interview vom CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel, das eine grüne Bundestagsabgeordnete in der vergangenen Woche in den sozialen Medien gepostet hatte.