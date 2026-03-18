Nach Landtagswahl: Grüne bestätigen neue Fraktionsführung

Stuttgart - Nach der Landtagswahl wird die neue Grünen -Fraktion im Landtag in Stuttgart zunächst weiterhin vom bisherigen Spitzenpersonal geführt. Die Abgeordneten bestätigten Fraktionschef Andreas Schwarz (47) im Amt, teilte eine Sprecherin mit.

Cem Özdemir (60, Grüne, r.) übernimmt den Posten des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Andreas Schwarz (47, Grüne) wird neuer Fraktionschef. © Marijan Murat/dpa

Auch die restliche Fraktionsführung wurde bestätigt. Mitglied des Vorstands wird demnach zunächst auch Cem Özdemir (60, Grüne), der im Falle von erfolgreichen Koalitionsverhandlungen Ministerpräsident werden dürfte.

Schwarz nannte die Bestätigung ein Signal für Stabilität und Zusammenhalt. "In dieser Übergangsphase geben Erfahrung, Vertrauen und Teamgeist Orientierung", sagte der Fraktionschef. Nach Bildung einer Landesregierung soll die Führung der Fraktion im Mai dann regulär neu gewählt werden.

Die Grünen waren bei der Landtagswahl am 8. März mit 30,2 Prozent knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate - eine ungewöhnliche Pattsituation.