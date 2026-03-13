"Nicht sinnvoll": Oettinger lehnt Amtszeitteilung ab

Stuttgart - Nach dem ultraknappen Ergebnis der Landtagswahl lehnt der frühere CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger (72) Vorschläge aus seiner eigenen Partei ab, die Amtszeit des Ministerpräsidenten zwischen Grünen und CDU aufzuteilen.

Günther Oettinger (72, CDU) hält einen Ämtertausch nach zwei Jahren für nicht sinnvoll. © Bernd Weißbrod/dpa

Das sei nicht sinnvoll, sagte er in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg".

Es gebe einen Standortwettbewerb, in dem Bayern mit Markus Söder (59, CSU) breitbeinig eine Rolle spiele, Nordrhein-Westfalen mit Hendrik Wüst (50, CDU). Und aus Nordrhein-Westfalen kämen der Kanzler und der Fraktionschef.

Allein deswegen ist ein Ämtertausch zweieinhalb Jahre nicht sinnvoll, so Oettinger. "Dann ist der MP kaum in Berlin, dann muss er sich wieder verabschieden. Wir brauchen einen MP fünf Jahre."

Es brauche hingegen starke Ressorts für die CDU im künftigen Kabinett, um Augenhöhe zu den Grünen herzustellen.

