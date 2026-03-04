Nur noch drei Punkte Abstand: Umfrage verspricht Zitterpartie bei Landtagswahl

Stuttgart/Berlin - Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen auch in einer neuen Insa-Umfrage aufgeholt.

Die Spitzenkandidaten Cem Özdemir (60, Grüne, l.) und Manuel Hagel (37, CDU) kämpfen um das Amt des Ministerpräsidenten. © Marijan Murat/dpa

Zwar liegt die CDU mit 27 Prozent nach wie vor vorne, wie die Befragung im Auftrag der "Bild" ergab. Sie verlor aber im Vergleich zur Insa-Umfrage vom 23. Februar einen Punkt, während die Grünen um zwei Punkte auf 24 Prozent zulegten. Ein ähnlicher Trend hatte sich schon in zwei Umfragen von Infratest und Forschungsgruppe Wahlen gezeigt, die in der vergangenen Woche veröffentlicht worden waren.

Damit bleibt der Ausgang der Wahl am Sonntag spannend. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) tritt nach 15 Regierungsjahren nicht wieder an.

Realistische Chancen auf seine Nachfolge haben sowohl Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) als auch CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (37). Seit 2016 wird Baden-Württemberg von einer grün-schwarzen Koalition regiert.

In der repräsentativen Insa-Umfrage liegt die AfD im Vergleich zur vorigen Insa-Befragung unverändert bei 20 Prozent - sie wäre damit im Landtag in Stuttgart mit Abstand stärkste Opposition, falls Grüne und CDU zusammen weiterregieren. Keine andere Partei will mit ihr zusammen regieren.