Nach Hagel-Video: Strobl wirft Grünen "Kampagne aus unterster Schublade" vor

Stuttgart - Nach der Veröffentlichung eines alten Videos über den CDU -Spitzenkandidaten Manuel Hagel (37) hat Vize-Regierungschef Thomas Strobl (65, CDU) die Grünen für ihre Wahlkampfführung heftig kritisiert.

Thomas Strobl (65, CDU) und Winfried Kretschmann (77, Grüne) standen auf einer gemeinsamen Regierungs-Pressekonferenz für Fragen zur Verfügung. © Bernd Weißbrod/dpa

"Das ist eine Kampagne wirklich aus der untersten Schublade", sagte er im Anschluss an eine Pressekonferenz mit Regierungschef Winfried Kretschmann (77, Grüne) in Stuttgart. Die Grünen könnten nicht so tun, als hätten sie damit gar nichts zu tun. Sie trügen Verantwortung für die Kampagne.

Man sehe im Netz, dass zahlreiche Grüne nicht unbeteiligt gewesen seien, so Strobl. Die Wählerinnen und Wähler machten sich über einen solchen Vorgang ein eigenes Bild.

Zuvor hatte Ministerpräsident Kretschmann in der Pressekonferenz betont, dass es sich nicht um eine konzertierte Aktion der Grünen gehandelt habe. Die Behauptung, das sei eine "orchestrierte Kampagne der Grünen", sei falsch, sagte Kretschmann auf Nachfrage eines Journalisten.

"Das ganze Führungspersonal der baden-württembergischen Grünen, mit denen ich gesprochen habe, die haben das überhaupt nicht gewusst", versicherte er. Sie hätten erst von dem Video erfahren, als es durch die sozialen Medien gegangen und auf dem Online-Portal eines großen Nachrichtenmagazins publik gemacht worden sei.

Kretschmann nehme er ab, dass er nichts gewusst habe, betonte Strobl später.