Landtagswahl steht kurz bevor: Wie funktioniert eigentlich die Auszählung?

Stuttgart - Bei der Landtagswahl im März werden wieder zahlreiche Wahlhelferinnen und -helfer in Baden-Württemberg im Einsatz sein. Im Folgenden erhaltet Ihr einen genauen Blick auf die Abläufe, Stapelbildung und Kontrolle der Auszählung.

Am 8. März können die Bürgerinnen und Bürger von Baden-Württemberg in ihren zugeteilten Wahllokalen ihre Stimme abgeben. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wenn alle vor Ablauf der Wahlzeit erschienenen Wähler und Wählerinnen im Wahllokal ihre Stimmen abgegeben haben, wird die Wahlhandlung beendet. Nicht genutzte Stimmzettel müssen vom Wahltisch entfernt werden, bevor die Wahlurne geöffnet wird.

Dann werden die Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis und die Zahl der eingenommenen Wahlscheine festgestellt.

Die Stimmzettel werden aus der Wahlurne genommen, entfaltet und gezählt. Stimmen die Zahlen auch beim Nachzählen nicht überein, muss das in der sogenannten Wahlniederschrift vermerkt und, soweit möglich, erläutert werden.

Vor dem eigentlichen Auszählen werden Stimmzettel-Stapel gebildet:

Wenn Erst- und Zweitstimme gültig für den Bewerber beziehungsweise die Bewerberin und die Landesliste derselben Partei abgegeben worden sind, wird nach den Parteien getrennt sortiert.

Einen weiteren Stapel gibt es für Stimmzettel, bei denen eine der beiden Stimmen nicht abgegeben worden ist. Auf den Stapel kommen auch Stimmzettel, bei denen die Erststimme für einen Bewerber oder eine Bewerberin einer anderen Partei als bei der Zweitstimme abgegeben wurde.

Ferner kommen abgegebene Stimmzettel ohne Kennzeichnung auf einen Stapel.

Alle übrigen Stimmzettel werden zunächst einmal ausgesondert.