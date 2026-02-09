Landtagswahl steht bevor: So fällt die Entscheidung für eine Partei leichter
Von Martin Oversohl
Stuttgart - Die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März rückt näher – und so langsam wird es Zeit, sich als Wählerin oder Wähler zu orientieren, ohne im Parteien-Dschungel verloren zu gehen.
Wann wird der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl freigeschaltet?
Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2026 wird am Vormittag veröffentlicht und ist dann bis zum Wahltag am 8. März 2026 um 18 Uhr nutzbar. Mit der Schließung der Wahllokale endet auch die Möglichkeit, das Tool zu nutzen.
Wer sich vor der Wahl noch unsicher ist, an welche Partei die Stimme gehen soll, kann den Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe nutzen – eine Anmeldung oder Angabe persönlicher Daten ist dafür nicht erforderlich.
Der Wahl-O-Mat ist ein Online-Tool der Landeszentrale für politische Bildung (LpB), mit dem Wählerinnen und Wähler ihre eigenen politischen Positionen mit denen der zur Wahl antretenden Parteien vergleichen können. Das Tool ist als Einstieg gedacht, um sich mit den Parteien und ihren Programmen auseinanderzusetzen.
Laut Landeszentrale haben rund 1,8 Millionen Nutzer auf den Wahl-O-Mat zurückgegriffen, der vor der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg zur Verfügung stand. Bei der Bundestagswahl 2025 wurde der Wahl-O-Mat über 21,5 Millionen Mal genutzt.
Wie funktioniert der Wahl-O-Mat genau?
Zur Auswahl stehen 38 Thesen zu Politikfeldern wie Wirtschaft, Umwelt oder Soziales, es kann mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "überspringen" abgestimmt werden.
Am Ende muss noch ausgewählt werden, welche der 21 Parteien, die zur Landtagswahl am 8. März antreten, verglichen werden sollen, und das Tool berechnet Prozentwerte der Übereinstimmung, inklusive Begründungen der Parteien.
Thesen, die besonders wichtig erscheinen, können doppelt gewichtet werden – so fließen diese Themen stärker in das Endergebnis ein. Nachdem alle Thesen beantwortet sind, könnt Ihr auswählen, welche Positionen für Euch besonders relevant sind.
Die Thesen werden von einer Jugendredaktion in enger Abstimmung mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelt.
Welche Alternativen zum Wahl-O-Mat gibt es?
Neben dem Wahl-O-Mat empfehlen sich Tools wie Real-O-Mat oder Wahl-Kompass mit feineren Skalen und zusätzlichen Filtern. Bislang sind sie aber nur für die Bundestagswahl zu haben. Moderne KI-Angebote wie wahl.chat ermöglichen - auch für die Landtagswahl im Südwesten - personalisierte Chat-Erklärungen zu Abstimmungen.
Ergänzt werden kann das mit direkten Wahlprogrammen, Kandidatendatenbanken wie abgeordnetenwatch.de oder ausgewogener Medienberichterstattung. Die Landeszentrale für politische Bildung bietet zudem Parteiprofile, Wahlprogramm-Zusammenfassungen und Originalquellen.
Verbände analysieren Programme zu ihren Schwerpunkten: Der IHK-Tag befasst sich mit Medienpolitik, der Verband Unternehmer Baden-Württemberg stellt 26 wirtschaftspolitische Fragen, der DGB prüft Gleichstellungspolitik, der Naturschutzbund (NABU) und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) fokussieren sich auf Umweltthemen.
Titelfoto: Bildmontage: Bernd Weissbrod/dpa