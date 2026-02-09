Landtagswahl steht bevor: So fällt die Entscheidung für eine Partei leichter

Stuttgart - Die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März rückt näher – und so langsam wird es Zeit, sich als Wählerin oder Wähler zu orientieren, ohne im Parteien-Dschungel verloren zu gehen .

Wie findet man heraus, wem man seine Stimme geben soll? Der Wahl-O-Mat will eine neutrale, unkomplizierte Hilfestellung anbieten. © Bernd Weissbrod/dpa

Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2026 wird am Vormittag veröffentlicht und ist dann bis zum Wahltag am 8. März 2026 um 18 Uhr nutzbar. Mit der Schließung der Wahllokale endet auch die Möglichkeit, das Tool zu nutzen.

Wer sich vor der Wahl noch unsicher ist, an welche Partei die Stimme gehen soll, kann den Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe nutzen – eine Anmeldung oder Angabe persönlicher Daten ist dafür nicht erforderlich.

Der Wahl-O-Mat ist ein Online-Tool der Landeszentrale für politische Bildung (LpB), mit dem Wählerinnen und Wähler ihre eigenen politischen Positionen mit denen der zur Wahl antretenden Parteien vergleichen können. Das Tool ist als Einstieg gedacht, um sich mit den Parteien und ihren Programmen auseinanderzusetzen.

Laut Landeszentrale haben rund 1,8 Millionen Nutzer auf den Wahl-O-Mat zurückgegriffen, der vor der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg zur Verfügung stand. Bei der Bundestagswahl 2025 wurde der Wahl-O-Mat über 21,5 Millionen Mal genutzt.