Wettschulden nach FDP-Aus: Nicole Büttner rasiert sich die Haare ab

Stuttgart - Nach dem bitteren Aus der FDP bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg zog Generalsekretärin Nicole Büttner (41, FDP) eine radikale Konsequenz.

Nicole Büttner (41, FDP) steht zu ihrem Wort. Ihre Locken mussten am Sonntag einer Glatze weichen. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

In einem Video auf Instagram zeigte sich Büttner zunächst mit einem Tuch auf dem Kopf und einer klaren Botschaft an ihre Wähler: "Ich habe diese Wette gemacht. Ich habe sie verloren. Deshalb löse ich sie ein", so Büttner.

Im Januar hatte Nicole Büttner gegenüber der "Schwäbischen Zeitung" noch voller Kampfgeist verkündet, wie sehr sie ihre Haare liebe, und versprochen: Sollte die FDP den Wiedereinzug in den Stuttgarter Landtag verpassen, kämen die Locken ab. "Alles weg. Radikal", lautete ihre damalige Ansage.

Anfang des Jahres zeigte sich die 41-Jährige siegessicher: "Aber Sie werden mich niemals mit Glatze erleben. Weil wir sicher in den Landtag einziehen."

Seit dem 8. März ist jedoch klar, dass die Liberalen an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten und somit aus dem Parlament fliegen.

Am Sonntag folgte nun der Griff zum Rasierer. Für Büttner sei es nicht nur eine Wetteinlösung, sondern ein Zeichen für die politische Glaubwürdigkeit und Vertrauen.

"Selbst wenn nicht alle meine Positionen und Meinungen teilen, sollen sie sich darauf verlassen können, dass es mir ernst ist, dass ich sage, was ich denke, und tue, was ich sage. Dafür steh ich mit meinem Wort - und jetzt auch meiner Frisur", machte die Politikerin im Video klar.