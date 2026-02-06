"Lebensbedrohlich": Experten warnen vor neuer Droge Cychlorphin

Karlsruhe - Sucht-Experten und Ärzte warnen vor einer neuen gefährlichen Designer-Droge namens Cychlorphin, die inzwischen auch in Deutschland kursiert.

Ein Warnhinweis vor der synthetischen Droge Cychlorphine hängt in einem Drogenkonsumraum. © Marijan Murat/dpa

Bundesweit verbreitete sich zuletzt ein Warnhinweis der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Karlsruhe. Dort war Cychlorphin in Urinproben von Patienten der Awo-Ambulanz und in einer sichergestellten Flasche nachgewiesen worden.

Es zählt zu den neuen psychoaktiven Stoffen (NPS). "Aus England wurden mehrere Todesfälle aufgrund dieser Substanz gemeldet."

Cychlorphin wirkt in winzigen Mengen und kann auch schon in geringen Dosen lebensbedrohliche Zustände auslösen. Typische Symptome einer Überdosierung sind verlangsamte oder aussetzende Atmung, Bewusstlosigkeit und Atemstillstand, wie es beim Verein Condrobs heißt.