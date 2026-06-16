Letzter Pfiff mit 90 Jahren: Ältester Fußball-Schiedsrichter Südbadens tritt als "Legende" ab

Müllheim - Das Laufen, sagt Werner Ziebold vom SV Weilertal aus dem badischen Müllheim, werde er vermissen. Er ist 90 Jahre alt. Mehr als sechs Jahrzehnte war er Schiedsrichter. Jetzt hört er auf - als nach Verbandsangaben bisher ältester Fußball -Schiedsrichter Südbadens.

Jahrelang pfiff Werner Ziebold (90) vom SV Weilertal in der Kreisliga. © Philipp von Ditfurth/dpa

Am Sonntag leitete er die Kreisliga-Partie des SV Weilertal II gegen den SV Hartheim-Bremgarten II. Zumindest für die erste Halbzeit und ein paar Minuten obendrauf, dann ließ er sich ablösen. Es war sein emotionaler Abschied.

"Selbst mit 90 Jahren noch auf dem Platz gestanden zu haben, ist eine schier unglaubliche Leistung", würdigt Knut Kircher, der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH. Dass sich jemand über einen solchen Zeitraum als Schiedsrichter engagiere, erlebe man "nur ganz, ganz selten".

Bis zum Schluss hat es Ziebold Spaß gemacht, auch wenn das Knie zwickte. "Man kommt unter die Leute. Man ist immer mit jungen Leuten zusammen auf dem Platz", erzählt der rüstige Senior. Nur wenn es ruppig wurde, er Karten ziehen musste, mochte er das nicht so gern.

Ans Aufhören hat Ziebold auch im hohen Alter lange nicht gedacht, im 61. Jahr war er Schiedsrichter.

Eine Anfrage zu einem älteren Schiri hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bisher nicht erreicht. Der 90-Jährige gehöre in jedem Fall zu den ältesten Unparteiischen in Deutschland, so der DFB.