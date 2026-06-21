Mannheim: 26-Jährige muss reanimiert werden, 76-Jähriger schwer verletzt - Tatverdächtiger kollabiert und stirbt

Mannheim - Ein Mann soll in Mannheim zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben. Wenig später sei der 53-Jährige dann im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei , Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ist die Todesursache des Mannes unklar und soll nun mit einer Obduktion ermittelt werden.

Die Polizei muss nun ermitteln. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Den Angaben nach wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag in die Mannheimer Innenstadt gerufen, weil es hieß, ein Mann habe in einer Wohnung mehrere Personen mit einem Messer verletzt.

Der 53-Jährige sei den Aufforderungen aber nicht nachgekommen, das Messer wegzulegen und die Wohnungstür zu öffnen. Stattdessen habe er gedroht, sich aus dem Fenster zu stürzen.

Da Notrufe und die Lage vor Ort auf eine Gewalttat hindeuteten, verschafften sich die Beamten umgehend gewaltsam Zugang zu der Wohnung.

In der Wohnung seien zwei schwer verletzte Personen gefunden worden. Eine 26-Jährige sei reanimiert und in einem Krankenhaus notoperiert worden.

Ein 76 Jahre alter Mann sei ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Er sei außer Lebensgefahr.