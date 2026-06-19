Tandemflug geht schief: Vater und Sohn bleiben mit Gleitschirm in Baumwipfel hängen

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Höhenflug der anderen Art: Ein Elfjähriger hängt mit seinem Papa in den Baumkronen. Die Feuerwehr muss anrücken.

Von Marco Krefting

Baden-Baden - An einem Gleitschirm hängend sind ein Vater und sein elfjähriger Sohn am Freitag am Merkurberg in Baden-Baden in den Baumwipfeln gelandet.

Der Gleitschirm ist in den Baumwipfeln hängengeblieben.
Der Gleitschirm ist in den Baumwipfeln hängengeblieben.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Der 47-Jährige und das Kind seien unversehrt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Beide Havaristen wurden zuvor vom Rettungsdienst untersucht.

Höhenretter der Feuerwehr sicherten den Gleitschirm zunächst gegen ein weiteres Abrutschen oder Abstürzen.

Anschließend holten die Spezialkräfte die beiden zurück auf den Boden.

Um Vater und Sohn vom Baum zu holen, musste die Feuerwehr mit ihren Höhenrettern anrücken.
Um Vater und Sohn vom Baum zu holen, musste die Feuerwehr mit ihren Höhenrettern anrücken.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Wie es gegen 16 Uhr zu dem Flugunfall in Baden-Württemberg kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24 (Bildmontage)

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