Tandemflug geht schief: Vater und Sohn bleiben mit Gleitschirm in Baumwipfel hängen

Baden-Baden - An einem Gleitschirm hängend sind ein Vater und sein elfjähriger Sohn am Freitag am Merkurberg in Baden-Baden in den Baumwipfeln gelandet.

Der Gleitschirm ist in den Baumwipfeln hängengeblieben. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Der 47-Jährige und das Kind seien unversehrt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Beide Havaristen wurden zuvor vom Rettungsdienst untersucht.

Höhenretter der Feuerwehr sicherten den Gleitschirm zunächst gegen ein weiteres Abrutschen oder Abstürzen.

Anschließend holten die Spezialkräfte die beiden zurück auf den Boden.