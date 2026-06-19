Tandemflug geht schief: Vater und Sohn bleiben mit Gleitschirm in Baumwipfel hängen
278 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Marco Krefting
Baden-Baden - An einem Gleitschirm hängend sind ein Vater und sein elfjähriger Sohn am Freitag am Merkurberg in Baden-Baden in den Baumwipfeln gelandet.
Der 47-Jährige und das Kind seien unversehrt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Beide Havaristen wurden zuvor vom Rettungsdienst untersucht.
Höhenretter der Feuerwehr sicherten den Gleitschirm zunächst gegen ein weiteres Abrutschen oder Abstürzen.
Anschließend holten die Spezialkräfte die beiden zurück auf den Boden.
Wie es gegen 16 Uhr zu dem Flugunfall in Baden-Württemberg kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24 (Bildmontage)