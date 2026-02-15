Mehr Fälle von häuslicher Gewalt: Täter verwenden klare Strategien

Stuttgart - Bedrohen, schlagen, kontrollieren - häusliche Gewalt kann viele Formen annehmen. Im vergangenen Jahr sind erneut mehr Fälle von häuslicher Gewalt in Baden-Württemberg erfasst worden.

Bundesweit stieg die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt um 3,8 Prozent auf 265.942 im Jahr 2024. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Es gebe eine leichte Tendenz nach oben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart mit. Die genauen Zahlen werden laut Innenministerium am Donnerstag als Teil des Sicherheitsberichts 2025 präsentiert. Im Jahr 2024 wurden laut LKA insgesamt 17.746 Fälle erfasst, im Jahr zuvor 16.430.

Mit einer Erklärung für den Anstieg der Zahlen tun sich Innenministerium und Landeskriminalamt schwer. Häufig blieben solche Straftaten unerkannt, weil die Opfer aus Scham, Hilflosigkeit oder Schulgefühlen nicht zur Polizei gingen, schreibt das LKA.

Der Anstieg der Fallzahlen könne auch schlicht in einer Aufhellung des Dunkelfeldes liegen, weil mehr Opfer die Taten anzeigten. Vor allem öffentlichkeitswirksame Kampagnen, Veranstaltungen und Aktionstage könnten eine entsprechende Wirkung haben.

Das Innenministerium verweist unter anderem auf eine Videopodcast-Reihe zum Thema sexualisierte Gewalt als Teil von Partnerschaftsgewalt.

Die Videos informieren demnach junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren über Gewalt in der Partnerschaft - und zeigen ihnen Auswege auf.