Mehr als 32.000 Jobs weg: Metallbranche im Südwesten schrumpft weiter

Stuttgart - Die Zahl der Beschäftigten in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie geht weiter deutlich zurück. Im vergangenen Jahr gingen 32.450 Arbeitsplätze in der Schlüsselbranche verloren.

Die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg verliert weiter Jobs. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Zum Jahresende waren noch 938.700 Menschen in den Betrieben beschäftigt. "Die Personalpläne der Unternehmen für die kommenden Monate stehen im Saldo weiter tief im Minus, wir rechnen mit einem weiteren Abbau", sagte der Chef des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Peter Sebastian Krause, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Alle großen Unternehmen hatten im vergangenen Jahr Stellenabbauprogramme angekündigt: Daimler Truck, ZF Friedrichshafen, Bosch, Mahle, Porsche, Voith. Hinzu kommen zahlreiche Mittelständler, die gleichfalls Personal verringern.

Krause sagte: "Politik und Sozialpartner müssen ihren Fokus jetzt strikt auf

Rahmenbedingungen richten, die unsere Unternehmen in der Transformation unterstützen, die Wachstum ermöglichen und so dabei helfen, Beschäftigung zu sichern." Im laufenden Jahr steht in der Branche die Tarifrunde über Lohn- und Gehalt an. Sie startet in der zweiten Jahreshälfte.