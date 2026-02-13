Traurige Bilanz: So oft stirbt ein Mensch auf Baden-Württembergs Straßen

Stuttgart - Fast genau alle eineinhalb Minuten wird irgendwo im Land entweder ein Mensch angefahren oder es kracht auf den Straßen. Das baden-württembergische Innenministerium veröffentlichte die jüngste Statistik.

Es sind mehr Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, auch die Zahl der Verletzten hat zugelegt. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Im Südwesten kam es zu drei Dutzend Unfällen und fünf Verletzten pro Stunde. Und jeden Tag kommt auf einer Straße im Südwesten ein Mensch ums Leben. "In 99,4 Prozent der Unfälle war menschliches Versagen die Ursache", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Vorlage der Bilanz in Stuttgart.

Das sei zwar schlecht - aber: "Wir können da etwas machen, das ist kein unabwendbares Schicksal." Unfälle, die durch Fehler verursacht würden, seien vermeidbar.

Nach Angaben Strobls wurden im Laufe des vergangenen Jahres 314.129 Unfälle registriert, das sind einige mehr als im Jahr zuvor (plus 0,6 Prozent). Auch die Zahl der Menschen, die bei den Unfällen verletzt wurden oder die gar dabei ums Leben kamen, legte leicht zu.

Auf längere Sicht aber, mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre, ist die Zahl der Todesopfer um ein Fünftel gesunken, die der Schwerverletzten sogar um 40 Prozent. "Die Statistik zeigt: Wir sind auf dem richtigen Kurs", sagte Strobl.

Mangelnde Verkehrstüchtigkeit war die Ursache für Unfälle mit 46 Toten. Und 36 verloren ihr Leben, weil Ablenkung, zum Beispiel durch ein Handy, im Spiel war. Mehr als jeder Dritte (2025: 42) von 150 gurtpflichtigen Opfern war nicht oder nicht richtig angeschnallt.