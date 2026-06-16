Mehr Geld! Pro-Kopf-Einkommen im Südwesten ist angestiegen

Fellbach - Die Haushalte in Baden-Württemberg nehmen beim verfügbaren Einkommen einen der vorderen Plätze in Deutschland ein.

Viele Menschen im Südwesten haben mehr Geld im Portemonnaie. (Symbolfoto) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Das Pro-Kopf-Einkommen legte 2024 nominal um 3,5 Prozent auf durchschnittlich 31.966 Euro zu, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte.

Damit lag das entsprechende Pro-Kopf-Einkommen der Haushalte im Land um annähernd 1900 Euro über dem Bundesdurchschnitt.

Der Südwesten belegte hinter Bayern im bundesweiten Vergleich Platz zwei.

Da der Anstieg bei den Verbraucherpreisen mit 2,2 Prozent schwächer war, verzeichneten die privaten Haushalte im Südwesten im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt auch einen Zuwachs bei den realen Pro-Kopf-Einkommen, erklärten die Statistiker.