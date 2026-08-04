Mehrere Reihenhäuser stehen in Flammen: Millionenschaden

Göppingen - In einer Wohnhaussiedlung in Göppingen ( Baden-Württemberg ) ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Anschließend hätten die Flammen innerhalb kürzester Zeit auf fünf weitere Reihenhäuser übergegriffen, teilte die Polizei mit.

Alle anwesenden Bewohner hätten ihre Häuser jedoch noch selbstständig verlassen können. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen noch auf weitere benachbarte Gebäude übergriffen.

Alle vom Brand betroffenen Reihenhäuser sind jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Göppingen kümmert sich den Angaben zufolge um die Unterbringung der Betroffenen.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund zwei Millionen Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.