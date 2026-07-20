Kein Bock auf Montag? Hier feiern heute Tausende riesige Wasser-Party

Ulm - Wer keine Lust auf einen typischen Montag hat, der muss heute nach Ulm. Dort wird der Wochenstart einmal im Jahr zünftig gefeiert.

In Ulm wird jährlich ein eher ungewöhnlicher Umzug auf dem Wasser organisiert. © Stefan Puchner/dpa

Mit dem sogenannten Schwörmontag begeht die Donaustadt ihren eigenen Feiertag, den es so nur einmal in Deutschland gibt – samt Party auf der Donau und großer Rede des Oberbürgermeisters.

"Normalerweise freut man sich eher auf das Wochenende. In Ulm ist das anders: Hier ist ausgerechnet ein Montag der schönste Tag des Jahres", erklärte die Stadt. Das Fest wird jedes Jahr am vorletzten Montag im Juli gefeiert.

Der Schwörmontag erinnert an die mehr als 600 Jahre alte Verfassung der ehemaligen Reichsstadt Ulm. Seit dem 14. Jahrhundert legt das Stadtoberhaupt dabei öffentlich Rechenschaft über die Stadtpolitik ab und erneuert den sogenannten Schwörbrief.

Der Oberbürgermeister verspricht dabei, "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne allen Vorbehalt".