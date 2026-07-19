Sieben Verletzte bei schwerem Auffahrunfall in Baden
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Von Michel Siebert
Malsch - Bei einem Auffahrunfall in Malsch (Landkreis Karlsruhe) sind drei Menschen am Samstagabend schwer verletzt worden.
Nach Polizeiangaben verletzen sich vier weitere Beteiligte leicht. Alle sieben kamen ins Krankenhaus. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" und weitere Medien darüber berichtet.
Demnach übersah ein Autofahrer am Samstag, dass ein vorausfahrendes Auto links abbiegen wollte, und fuhr auf den Wagen auf.
Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24