Sieben Verletzte bei schwerem Auffahrunfall in Baden

Malsch - Bei einem Auffahrunfall in Malsch (Landkreis Karlsruhe) sind drei Menschen am Samstagabend schwer verletzt worden.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. © Tim Müller / EinsatzReport24

Nach Polizeiangaben verletzen sich vier weitere Beteiligte leicht. Alle sieben kamen ins Krankenhaus. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" und weitere Medien darüber berichtet.

Demnach übersah ein Autofahrer am Samstag, dass ein vorausfahrendes Auto links abbiegen wollte, und fuhr auf den Wagen auf.