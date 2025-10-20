Nach tödlichem Unfall von Radaktivist "Natenom": Land zieht Konsequenzen

Stuttgart - Das Land will den Radweg entlang der Landstraße, auf der der als "Natenom" bekannte Fahrrad-Aktivist Andreas Mandalka (†43) von einem Auto erfasst worden und gestorben ist, sanieren und neu gestalten.

An der Unfallstelle wurde ein sogenanntes "Ghostbike" aufgestellt. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa

Der Weg zwischen Neuhausen und dem Ortsteil Schellbronn im Enzkreis gehe in die Verantwortung des Landes über, teilten Verkehrsministerium und Regierungspräsidium mit. Zuvor hatte die Zuständigkeit bei der Gemeinde gelegen.

Der tödliche Unfall im Januar 2024 habe nochmals gezeigt, wie wichtig sichere Radverbindungen seien, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (73, Grüne). "Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, soll sich sicher fühlen können - gerade entlang von stark befahrenen Landstraßen."

Man werde nun die Sanierung vorbereiten. Radfahrer dürfen dann nicht mehr auf der Landstraße fahren und müssen den Radweg nutzen.