Zwei Autos krachen heftig zusammen: Landstraße voll gesperrt

Neckargemünd - Zwei Autos sind am Freitagnachmittag auf einer Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis frontal zusammengestoßen.

Ein Kleintransporter wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. © René Priebe / PR -Video

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der schwere Unfall gegen 16.50 Uhr auf der Ziegelhäuser Landstraße (L534) zwischen Neckargemünd und Ziegelhausen.

Mehrere Menschen wurden vom Rettungsdienst behandelt und in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.