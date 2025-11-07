Zwei Autos krachen heftig zusammen: Landstraße voll gesperrt
Von Markus Brachat
Neckargemünd - Zwei Autos sind am Freitagnachmittag auf einer Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis frontal zusammengestoßen.
Laut Angaben der Polizei ereignete sich der schwere Unfall gegen 16.50 Uhr auf der Ziegelhäuser Landstraße (L534) zwischen Neckargemünd und Ziegelhausen.
Mehrere Menschen wurden vom Rettungsdienst behandelt und in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.
Wie schwer sie verletzt wurden und wie sich der Unfall genau zugetragen hat, war zunächst unklar.
Die betroffene Landstraße 534 wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.
Titelfoto: René Priebe / PR -Video