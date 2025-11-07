Zwei Autos krachen heftig zusammen: Landstraße voll gesperrt

Zwei Autos sind am Freitagnachmittag auf einer Landstraße bei Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) frontal zusammengestoßen.

Von Markus Brachat

Neckargemünd - Zwei Autos sind am Freitagnachmittag auf einer Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis frontal zusammengestoßen.

Ein Kleintransporter wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.
Ein Kleintransporter wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.  © René Priebe / PR -Video

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der schwere Unfall gegen 16.50 Uhr auf der Ziegelhäuser Landstraße (L534) zwischen Neckargemünd und Ziegelhausen.

Mehrere Menschen wurden vom Rettungsdienst behandelt und in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften an der Unfallstelle.
Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften an der Unfallstelle.  © René Priebe / PR -Video

Wie schwer sie verletzt wurden und wie sich der Unfall genau zugetragen hat, war zunächst unklar.

Die betroffene Landstraße 534 wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Titelfoto: René Priebe / PR -Video

Mehr zum Thema Baden-Württemberg: