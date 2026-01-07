Unfall beim Überholen: Erwachsene und Mädchen (1) verletzt

Crailsheim - Am Mittwoch gegen 11 Uhr sind drei Menschen bei einem Unfall beim Überholen im Landkreis Schwäbisch Hall verletzt worden, darunter ein einjähriges Mädchen.

Ein Rettungshubschrauber musste den verletzten Fahrer ins Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Das Kleinkind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte der 30-jährige Fahrer zuvor überholen wollen und einen entgegenkommenden Kleintransporter bei Crailsheim übersehen.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam per Hubschrauber ins Krankenhaus.