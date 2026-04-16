Neuer OB nach acht Jahren? Warum die Wahl in Freiburg wichtig ist

Freiburg - Nach acht Jahren wählt Freiburg wieder einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Insgesamt acht Kandidaten und eine Kandidatin werfen dabei ihren Hut in den Ring für die Wahl am 26. April.

Der aktuelle Oberbürgermeister, Martin Horn (41, parteilos), möchte im Amt bleiben. © Philipp von Ditfurth/dpa

Freiburg ist mit mehr als 237.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Baden-Württembergs. Als Universitätsstadt, Wirtschaftsstandort im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz sowie als Oberzentrum in Südbaden ist die Stadt von überregionaler Bedeutung. Freiburg gehört zudem zu den am schnellsten wachsenden Städten im Ländle.

Die Mieten gehören zu den höchsten im Südwesten, der Wohnungsmangel ist akut – und daher auch zentrales Thema im Wahlkampf.

Oberbürgermeister Martin Horn (41, parteilos) will nach acht Jahren im Amt weitermachen. Der 41-Jährige wird im Wahlkampf erneut von der SPD unterstützt. 2018 hatte er im zweiten Wahlgang Grünen-OB Dieter Salomon abgelöst. Sein zentrales Wahlkampfthema ist bezahlbarer Wohnraum.

Horn verweist auf eine von ihm angestoßene Wohnbauoffensive, die nun erste Ergebnisse zeigen soll. Daneben betont er Verlässlichkeit und Kontinuität als seine wichtigsten Argumente für eine zweite Amtszeit.

Herausgefordert wird Horn unter anderem von Monika Stein (55, parteilos). Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) trat bereits vergangene Wahl an und holte damals die drittmeisten Stimmen.

Die 55-Jährige erhält Unterstützung von einem breiten linken Bündnis, mit den Grünen hat sie zudem die größte Gemeinderatsfraktion hinter sich. Stein könnte die erste Frau im Chefsessel des Freiburger Rathauses werden.