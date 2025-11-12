Polarlichter knapp verpasst? Das ist die nächste Chance auf das Spektakel im Südwesten

Stuttgart/Heidelberg - In weiten Teilen Baden-Württembergs haben in der Nacht zum Mittwoch Polarlichter für ein farbiges Spektakel am Himmel gesorgt. Nun haben Fans eine erneute Chance.

In der Nacht zum Mittwoch färbte sich der Himmel im Ländle mancherorts bunt. © WetterUnwetterDeutschland / EinsatzReport24

Die rötlichen, pinken und teils grünen Lichteffekte seien über weiten Teilen Baden-Württembergs bis in die Alpen zu sehen gewesen, sagte Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg.

Am deutlichsten seien die Lichter zwischen 4 und 4.30 Uhr zu sehen gewesen - dann sogar mit dem bloßen Auge.

Wer das seltene Himmelsphänomen verpasst hat, bekommt Mittwochnacht möglicherweise erneut eine Chance. "Die nächsten zwei Nächte kann man durchaus noch mal auf Alarmstellung bleiben", sagte Liefke. Es sei ein noch stärkerer Sonnensturm vorhergesagt, der erneut Polarlichter erzeugen könnte.

Eine Garantie gebe es aber nicht - und auch die genaue Zeit ließe sich schwer vorhersagen. Das hänge auch davon ab, wie schnell die Teilchen von der Sonne zur Erde unterwegs seien. Sie rechne aber eher in der zweiten Nachthälfte mit Polarlichtern.