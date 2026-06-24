Polizei beendet Liebesspiel in Baggersee

Offenburg - Das Liebesspiel eines Pärchens in einem Baggersee hat die Polizei im baden-württembergischen Offenburg beendet.

Das Pärchen trieb es bei dem Wetter wohl etwas zu heiß. (Symbolfoto) © /dpa | Moritz Frankenberg

Wie die örtlichen Beamten am Mittwoch mitteilten, spielte sich der Einsatz am Dienstagabend am Burgerwaldsee ab. Demnach beobachteten mehrere Badegäste das Paar, "das sich offenbar derart innig verbunden fühlte, dass es die Grenzen zwischen Zuneigung und öffentlicher Darbietung überschritt".

"Die beiden Verliebten hatten sich im Wasser offensichtlich dazu entschlossen, ihre Gefühle vor den Augen zahlreicher Sonnenanbeter unter Beweis zu stellen", hieß es im Polizeibericht weiter. Angesichts der "fragwürdigen Form der Wassergymnastik" seien einige Badegäste "irritiert" gewesen.

Die Beamten beendeten nach eigenen Angaben "das anstößige Schauspiel" und belehrten das Paar "über die Grenzen des öffentlichen Anstands".