Sterne-Restaurants in Baden-Württemberg: Diese Lokale sind neu dabei

Frankfurt/Main - Fünf neue Ein-Sterne-Restaurants hat der "Guide Michelin" in seiner Ausgabe 2026 für Baden-Württemberg aufgelistet. Alle ausgezeichneten Restaurants gab der Reifenhersteller in Frankfurt/Main bekannt. Insgesamt wurden wie im vergangenen Jahr 73 Spitzenrestaurants in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Überblick:

Besucher des Restaurant "Eatrenalin" können auf selbstfahrenden Sesseln sitzen und dabei auf eine große Projektion blicken. © Philipp von Ditfurth/dpa

Neu mit dabei

Neu im Gourmet-Himmel ist das "Eatrenalin" im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis), das in diesem Jahr einen Stern erhält. Die Gäste erlebten dort eine "weltweit sicher einzigartige, futuristische Gastro-Experience, deren innovatives Konzept dem Restaurant nun einen Stern beschert", wie Michelin schreibt.

Ebenfalls neu auf der Liste der Restaurants mit einem Michelin-Stern ist "Das Philippin" in Rutesheim (Kreis Böblingen) sowie "The Tourist Trap" in Mannheim, das seine Gäste auf einem historischen Museumsschiff auf dem Neckar bedient. Dazu kommen noch das "Laesâ" im Herzen Stuttgarts und das "Café GUPI" in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach).

Der Aufsteiger

Das Restaurant "Mühle" am Schluchsee im Schwarzwald steigt von einem Stern auf zwei Sterne. Michelin spricht hier von einem "modern-regional gehaltenen Restaurant".

Die Aussteiger

Fünf Ein-Sterne-Restaurants aus dem Südwesten sind in diesem Jahr nicht mehr auf der Liste vertreten: Das "Schattbuch" in Amtzell (Landkreis Ravensburg), "Casala - das Restaurant" in Meersburg am Bodensee sowie das "Hegel Eins" in Stuttgart verlieren ihre Sterne. Das "Laurentius" in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) und das "TAWA YAMA FIN" in Karlsruhe haben ihren Betrieb laut Berichten im Internet eingestellt.