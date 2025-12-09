Polizei trauert um bei Unfall getöteten Beamten: "War geschätzter Kollege"

Titisee-Neustadt - Der bei einem Autounfall im Hochschwarzwald verunglückte Polizist ist Teil der Stammbesatzung des Präsidiums gewesen. "Er war ein sehr geschätzter Kollege", sagte ein Polizeisprecher in Freiburg. Seit mehreren Jahren habe der 37-Jährige zum Team gehört.

Der Polizist starb am Sonntag im Dienst. (Symbolfoto) © dpa | Julian Stratenschulte

Der Polizist war am Sonntagabend mit einem 25 Jahre alten Kollegen auf einer Landstraße zwischen den Ortsteilen Titisee und Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) unterwegs gewesen.

Aus ungeklärter Ursache kam der Streifenwagen laut Polizei in einer Kurve von der Straße ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der 37 Jahre alte Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Fahrt waren die beiden Polizisten wohl nicht mit Blaulicht im Einsatz, so der Sprecher weiter. Dokumentiert sei nichts. Ausgeschlossen sei es aber auch nicht. "Das müssen die Ermittlungen noch zeigen." Der verletzte Kollege solle noch befragt werden.

Ob es eine offizielle Trauerfeier für den Polizisten geben werde, sei noch in Abstimmung. Auf Instagram hatte die Polizei in Baden-Württemberg auf mehreren Accounts ihre Trauer bekundet.