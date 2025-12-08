Tödliches Drama im Dienst: Polizist stirbt bei Unfall mit Streifenwagen

Titisee-Neustadt - Ein 37-jähriger Polizist ist am Sonntagabend bei einem tragischen Verkehrsunfall in Titisee-Neustadt ( Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ) ums Leben gekommen. Sein Kollege (25) wurde schwer verletzt.

Ein 37-jähriger Polizist ist bei einem Unfall mit Streifenwagen tödlich verletzt worden. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Laut Behörden waren die Polizisten gegen 21.45 Uhr auf einer Landstraße aus Titisee in Richtung Neustadt in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen. Ihr Streifenwagen überschlug sich und knallte gegen einen Baum.

Der 37-jährige Fahrer des Streifenwagens erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Sein 25-jähriger Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er befindet sich außer Lebensgefahr, hieß es.