Tödliches Drama im Dienst: Polizist stirbt bei Unfall mit Streifenwagen
Titisee-Neustadt - Ein 37-jähriger Polizist ist am Sonntagabend bei einem tragischen Verkehrsunfall in Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ums Leben gekommen. Sein Kollege (25) wurde schwer verletzt.
Laut Behörden waren die Polizisten gegen 21.45 Uhr auf einer Landstraße aus Titisee in Richtung Neustadt in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen. Ihr Streifenwagen überschlug sich und knallte gegen einen Baum.
Der 37-jährige Fahrer des Streifenwagens erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.
Sein 25-jähriger Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er befindet sich außer Lebensgefahr, hieß es.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei Freiburg veröffentlichte in den sozialen Medien einen Beitrag zur Anteilnahme und schrieb: "Wir trauern - einer von uns ist gegangen."
Titelfoto: Arne Dedert/dpa