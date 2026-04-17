Rätselhaftes Fischsterben: Tote Karpfen am Bodensee entdeckt

Friedrichshafen - In den vergangenen Tagen sind an mehreren Uferabschnitten am Bodensee tote Karpfen entdeckt worden.

Mehrere tote Karpfen sorgen am Bodensee für Aufsehen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Hinweise auf Schadstoffe oder andere äußere Einflüsse liegen nicht vor, wie das Landratsamt des Bodenseekreises in Friedrichshafen mitteilte. Untersuchungen ergaben bislang keinen Nachweis von Virus-Erregern.

Wie schon bei einem ähnlichen Fall im Frühjahr 2024 wird daher von einer natürlichen Ursache ausgegangen.

Karpfen sind Warmwasserfische und reagieren im Bodenseeraum empfindlich auf die noch kühlen Temperaturen im Frühjahr.