Raubüberfall auf Juwelier: Täter flüchtet vor der Staatsgewalt
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Heidelberg - In der Universitätsstadt Heidelberg kam es am Dienstagvormittag zu einem Raubüberfall. Die Polizei fahndet noch immer nach dem Täter.
Das Polizeipräsidium Mannheim informierte über den räuberischen Überfall.
Dieser soll am heutigen Dienstag gegen 11 Uhr auf der Brückenstraße in Heidelberg stattgefunden haben.
Der Täter flüchtete im Anschluss an den Überfall und ist noch immer unauffindbar.
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Genauere Details zum Tathergang sind bislang noch Bestandteil der Ermittlungen.
Die Polizei hat währenddessen eine großräumige Fahndung eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber ist mit im Einsatz auf der Suche nach dem Täter.
Titelfoto: Fotomontage: René Priebe • PR-Video • KREATIVWERK