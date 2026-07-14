Raubüberfall auf Juwelier: Täter flüchtet vor der Staatsgewalt

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Am Dienstagvormittag kam es auf der Brückenstraße in Heidelberg zu einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft. Der Täter ist noch immer flüchtig.

Von Nick-Fabrice Vetter

Heidelberg - In der Universitätsstadt Heidelberg kam es am Dienstagvormittag zu einem Raubüberfall. Die Polizei fahndet noch immer nach dem Täter.

Dutzende Einsatzkräfte sind momentan auf der Suche nach dem Täter.
Dutzende Einsatzkräfte sind momentan auf der Suche nach dem Täter.  © René Priebe • PR-Video • KREATIVWERK

Das Polizeipräsidium Mannheim informierte über den räuberischen Überfall.

Dieser soll am heutigen Dienstag gegen 11 Uhr auf der Brückenstraße in Heidelberg stattgefunden haben.

Der Täter flüchtete im Anschluss an den Überfall und ist noch immer unauffindbar.

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Genauere Details zum Tathergang sind bislang noch Bestandteil der Ermittlungen.

Auf Bildern sieht man, wie eine Beamtin einen E-Roller sicherstellt. Ist der Täter etwa damit zum Tatort gefahren?
Auf Bildern sieht man, wie eine Beamtin einen E-Roller sicherstellt. Ist der Täter etwa damit zum Tatort gefahren?  © René Priebe • PR-Video • KREATIVWERK

Die Polizei hat währenddessen eine großräumige Fahndung eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber ist mit im Einsatz auf der Suche nach dem Täter.

Titelfoto: Fotomontage: René Priebe • PR-Video • KREATIVWERK

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