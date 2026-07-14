Raubüberfall auf Juwelier: Täter flüchtet vor der Staatsgewalt

Heidelberg - In der Universitätsstadt Heidelberg kam es am Dienstagvormittag zu einem Raubüberfall. Die Polizei fahndet noch immer nach dem Täter.

Dutzende Einsatzkräfte sind momentan auf der Suche nach dem Täter. © René Priebe • PR-Video • KREATIVWERK

Das Polizeipräsidium Mannheim informierte über den räuberischen Überfall.

Dieser soll am heutigen Dienstag gegen 11 Uhr auf der Brückenstraße in Heidelberg stattgefunden haben.

Der Täter flüchtete im Anschluss an den Überfall und ist noch immer unauffindbar.

Genauere Details zum Tathergang sind bislang noch Bestandteil der Ermittlungen.