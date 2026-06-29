Rauch auf Bodensee-Fähre: Das war der Grund
Von Marco Krefting
Friedrichshafen - Wegen Rauchs auf einer Bodensee-Fähre sind in der Nacht zu Montag zahlreiche Rettungskräfte und die Wasserschutzpolizei zum Anleger in Friedrichshafen geeilt.
"Eine sofortige Überprüfung der Fähre ergab, dass die Abdeckung einer Lampe im Maschinenraum abgefallen und auf dem heißen Motor verschmort war", teilte das Polizeipräsidium Einsatz mit.
Ein Augenzeuge hatte den Angaben zufolge am Sonntagabend gegen 21 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, als er während der Fahrt Rauch bemerkte.
Zwei Besatzungsmitglieder hätten Qualm eingeatmet. Sie seien zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen.
Von den etwa 30 Passagieren sei niemand verletzt worden. Ob durch den Vorfall weiterer Schaden entstanden ist, wird vor einem erneuten Einsatz der Fähre durch den Betreiber überprüft, heißt es in der Mitteilung.
Titelfoto: Felix Kästle/dpa