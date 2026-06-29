Rauch auf Bodensee-Fähre: Das war der Grund

Friedrichshafen - Wegen Rauchs auf einer Bodensee-Fähre sind in der Nacht zu Montag zahlreiche Rettungskräfte und die Wasserschutzpolizei zum Anleger in Friedrichshafen geeilt.

Rauch auf einer Bodensee-Fähre hatte Einsatzkräfte am späten Sonntagabend auf den Plan gerufen. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

"Eine sofortige Überprüfung der Fähre ergab, dass die Abdeckung einer Lampe im Maschinenraum abgefallen und auf dem heißen Motor verschmort war", teilte das Polizeipräsidium Einsatz mit.

Ein Augenzeuge hatte den Angaben zufolge am Sonntagabend gegen 21 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, als er während der Fahrt Rauch bemerkte.

Zwei Besatzungsmitglieder hätten Qualm eingeatmet. Sie seien zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen.