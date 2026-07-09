09.07.2026 09:52 RKI meldet fast 800 Hitzetote im Südwesten - und der Sommer hat erst begonnen

Hohe Temperaturen gehen oft mit Sterbefällen einher. In diesem Jahr sind bereits viele Menschen gestorben im Südwesten. Diese Menschen sind gefährdet.

Von Nico Pointner Stuttgart/Berlin - Allein in Baden-Württemberg sind nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) in diesem Sommer bereits knapp 800 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben.

Einige Menschen sterben an den Folgen der hitzigen Temperaturen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa Einschließlich der extremen Hitzewelle Ende Juni geht das RKI von 790 hitzebedingten Sterbefällen im Land aus. Damit kommen im laufenden Jahr sieben hitzebedingte Todesfälle auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Besonders ältere Menschen sind betroffen. Es handelt sich dabei aber nicht um einen Rekordwert der vergangenen Jahre. Im besonders heißen und trockenen Jahr 2018 gab es laut RKI in Baden-Württemberg 1150 Hitzetote, 2022 waren es 1110. Im vergangenen Jahr sind dem RKI zufolge 830 Menschen im Südwesten im Zusammenhang mit Hitze gestorben. Die RKI-Schätzung basiert unter anderem auf dem Monitoring der Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamtes und Daten des Deutschen Wetterdienstes.

Oft Kombination mit Vorerkrankungen