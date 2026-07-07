Wenn jede Minute zählt: Diese Südwest-Stadt erhält neuen Rettungshubschrauber

Stuttgart - Das Land Baden-Württemberg treibt den Ausbau der Luftrettung voran: Von Juli 2027 an soll im Neckar-Odenwald-Kreis ein Rettungshubschrauber stationiert sein. Das bestätigte das Innenministerium. Dies werde der zehnte Standort für Rettungshubschrauber im Land sein.

Ab 2027 soll es einen weiteren Rettungshubschrauber-Standort im Land geben. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Der Standort soll demnach mittelfristig in Ravenstein liegen. Das entsprechende Vergabeverfahren habe Ende Juni begonnen, teilte das Innenministerium weiter mit.

Allerdings werde nicht davon ausgegangen, dass die Luftrettungsstation in Ravenstein zum Juli 2027 fertig werde. Somit werde es einen Übergangsstandort für den Hubschrauber Christoph Odenwald geben. Hierfür kämen die Flugplätze Walldürn und Mosbach in Betracht. Welcher Interimsstandort gewählt werde, hänge von Angeboten von Betreibern ab.

Der neue Standort basiert auf Empfehlungen der Struktur- und Bedarfsanalyse der Luftrettung in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2020.

Diese hatte das Land beim Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement des Klinikums der Universität München erstellen lassen. Aktuell gibt es neun Hubschrauber-Standorte.