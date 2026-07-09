Bauarbeiten legen Bahnstrecken in Baden-Württemberg lahm

Reutlingen/Tübingen - Auf Bahnreisende und Pendler rund um Tübingen und Reutlingen kommen wochenlange Einschränkungen zu.

Züge der Linie RE 6 fallen zwischen den Hauptbahnhöfen Stuttgart und Tübingen ganz aus. © Jason Tschepljakow/dpa

Wegen Bauarbeiten fallen laut Bahn ab Freitag (21 Uhr) bis Mitte September zahlreiche Züge aus, Fahrpläne ändern sich und Busse ersetzen teilweise den Bahnverkehr. Die Bahn rät Reisenden, vor der Fahrt die aktuellen Verbindungen auf bahn.de oder in der App DB Navigator zu prüfen.

Die Deutsche Bahn arbeite in den Sommermonaten an der Bahninfrastruktur zwischen Tübingen und Stuttgart sowie Tübingen und Bad Urach, heißt es in einer Mitteilung. So erneuert die DB InfraGO Gleise und Weichen im Tübinger Hauptbahnhof, setzt Infrastruktur instand und saniert sie. Der Bahnhof Metzingen wird um ein Bahnsteigdach reicher, der Bahnhof Oberboihingen werde barrierefreier.

Für diesen Zeitraum gilt laut Bahn: Züge der Linie RE 6 fallen zwischen den Hauptbahnhöfen Stuttgart und Tübingen aus, Züge der Linie MEX 18 zwischen Plochingen und Tübingen Hauptbahnhof.

Züge der Linie RB 63 fahren nicht zwischen Reutlingen Hauptbahnhof und Metzingen, in Tagesrandlagen nicht zwischen Tübingen Hauptbahnhof und Bad Urach.