Sabotage auf vier Pfoten: 17.000 Haushalte im Kreis Esslingen ohne Strom

Esslingen - Ein Marder hat in der Nacht auf Mittwoch einen Stromausfall im Kreis Esslingen (Region Stuttgart ) ausgelöst.

Es kam zu einem Kurzschluss in einem Umspannwerk. Das Tier überlebte nicht. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Betroffen war laut dem Betreiber Netze BW neben der Stadt Esslingen und dem Stadtteil Berkheim auch Denkendorf sowie Ostfildern mit den Stadtteilen Nellingen, Scharnhausen und Ruit - insgesamt rund 17.000 Haushalte.

Den Angaben zufolge hatte sich ein Marder auf einem Transformator des Umspannwerks Nellingen befunden. Das Tier sei mit stromführenden Teilen in Kontakt gekommen, wie Netze BW mitteilte.

Das habe einen Lichtbogen und damit einen Kurzschluss verursacht, der wiederum zu Folgefehlern im Netz geführt habe.

Die Unterbrechung der Stromversorgung dauerte nur wenige Minuten. Der Marder überlebte den Vorfall nicht.