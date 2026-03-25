Saisonstart im Europa-Park: Diese Neuheiten erwarten die Gäste

Mit dem Frühling steht auch der Saisonstart in den Freizeitparks vor der Tür. Der Europa-Park schlägt dabei mit mehreren neuen Angeboten auf.

Von Magdalena Henkel

Rust - Mit mehreren Neuheiten startet der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) in die neue Saison. Ein neuer Themenbereich sowie neue gastronomische Angebote winken Besucherinnen und Besuchern zum offiziellen Saisonstart am 28. März.

Der Schriftzug des Europa-Parks ist am Haupteingang des Freizeitparks zu sehen. © Philipp von Ditfurth/dpa Die größte Neuheit der Saison ist der neue Themenbereich Monaco. "Inspiriert vom mediterranen Flair erleben Gäste rund um die Achterbahn 'Silver Star' das Land in all seinen Facetten mit prachtvoller Architektur, edlen Yachthäfen und kulinarischen Highlights", hieß es in einer Mitteilung des Parks. Hinzu kommt eine Autoausstellung aus der Sammlung des Staatsoberhaupts von Monaco, Fürst Albert II. (68). Zur offiziellen Einweihungsfeier im Sommer soll der Fürst persönlich vorbeikommen. Mit dem Kleinstaat Monaco eröffnet der 18. europäische Themenbereich im Park. Auch eine gastronomische Premiere erwartet Gäste in der neuen Saison: Content-Creatorin Sally Özcan vom YouTube-Kanal "Sallys Welt" eröffnet im Park ihr erstes eigenes Café. Baden-Württemberg Apotheken im Südwesten protestieren: Werden Patienten versorgt? In dem Laden im isländischen Themenbereich gibt es Kuchen, Kaffeespezialitäten und Kreationen aus Sallys Repertoire.

Neue Übernachtungsmöglichkeit in Westernstadt

Besucher des Europa-Parks fahren mit der Achterbahn "Blue Fire". (Archivbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Wer außerdem zu seinem Besuch im Park eine Übernachtung wünscht, hat ab Sommer etwas mehr Auswahl. Der Western-Bereich "Silver Lake City" wächst und bietet mit der neuen "Riverside Western Lodge" 119 Zimmer an. Dazu kommt die eigene Brauerei "Silver Lake Brew" mit frisch gezapftem Europa-Park-Bier, das in der Bar nebenan ausgeschenkt wird. Ab dem 1. Juni tritt in Baden-Württemberg eine Verschärfung des Nichtraucherschutzgesetzes in Kraft. Mit dem neuen Gesetz wird das Rauchverbot auf weitere Orte ausgedehnt, an denen häufig Kinder und Jugendliche unterwegs sind - demnach sind auch Freizeitparks betroffen. Das Rauchen im Europa-Park ist ab diesem Zeitpunkt ausschließlich in den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Zonen gestattet. Baden-Württemberg Diese Neuheiten erwarten Gäste zum Freizeitpark-Saisonstart im Südwesten In den Attraktionen, Wartebereichen, in den Shows, bei Aufführungen und Menschenansammlungen war das Rauchen bereits vorher schon nicht erlaubt.

Europa-Park Rust schwört Gäste via Instagram auf Saisonstart ein