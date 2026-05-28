Schiffe bleiben am Ufer: Wasserstand im Bodensee so niedrig wie seit Jahren nicht mehr

Langenargen/Konstanz - Urlauber und Badegäste bekommen es natürlich mit, wenn sie auf den Bodensee schauen: Das Wasser im größten See Deutschlands steht derzeit so niedrig wie selten um diese Jahreszeit.

Der Bodensee führt derzeit so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit. © Oliver Hanser/dpa

Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe müssen neu planen, Badende müssen weiter bis ins tiefere Wasser laufen und Vogelkundler machen sich Sorgen um mehrere Arten, weil deren Brutplätze auf dem Trockenen liegen.

Derzeit liegt der Wasserstand am Pegel Konstanz bei etwa 305 Zentimetern – 66 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel für diesen Tag. Zuletzt wurde ein solcher Stand laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) vor 15 Jahren gemessen.

Normalerweise steigen die Pegel im Frühjahr und Sommer durch Regen und schmelzenden Schnee – dieser Effekt bleibt im laufenden Jahr bislang schwach. Denn im Einzugsgebiet des Alpenrheins hat es im Winter erheblich weniger geschneit als sonst.

"Aktuell liegt im Einzugsgebiet des Bodensees insbesondere in den tieferen Lagen deutlich weniger Schnee als saisonüblich", erklärte eine Sprecherin der LUBW.