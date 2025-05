Schirm nicht vergessen! So wird das Wetter in BaWü

Stuttgart - Die Menschen in Baden-Württemberg sollten in der kommenden Woche einen Schirm dabeihaben. Das Wetter wird bestimmt von Wolken und vielen Schauern.

Alles in Kürze

Schlechtes Wetter? Es gibt bekanntlich nur schlechte Kleidung. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

"Die große Trockenheit ist jetzt vorbei", sagte Peter Crouse vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart.

Im Laufe des Sonntags ist es meist stark bewölkt. Gebietsweise fällt Regen, vor allem im Bergland. Vereinzelt steigt zum Abend das Gewitterrisiko. In höheren Lagen des Schwarzwalds sind starke bis stürmische Böen möglich. Die Temperaturen erreichen zwischen 21 am Oberrhein und 14 Grad im Bergland.

Am Montag ist es besonders im Süden des Landes dicht bewölkt. Das Wetter bleibt unbeständig, und besonders vom Südschwarzwald bis in Oberschwaben soll es öfter Schauer geben. Die Temperaturen liegen zwischen 21 Grad in Nordbaden und 14 Grad im Bergland.

Das Wetter bleibt am Dienstag ähnlich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad. Aus dem Südwesten kommen voraussichtlich frische bis starke Böen. Es bleibt dicht bewölkt, teils fällt auch Regen.