Schüsse auf Parkplatz in Bruchsal: Polizei sucht mit Helikopter nach Täter
Von Klaas Seißer
Bruchsal - Nach Schüssen auf einem Parkplatz in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) hat die Polizei am Dienstagabend unter anderem mit einem Helikopter nach dem Schützen gesucht.
Es sei aber niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Schüsse sollen aus einer Schreckschusswaffe gekommen sein.
Bislang verlief die Suche ohne konkretes Ergebnis.
Unter anderem ließen gefundene Hülsen vor Ort auf eine Schreckschusspistole schließen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24