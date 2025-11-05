Schüsse auf Parkplatz in Bruchsal: Polizei sucht mit Helikopter nach Täter

Mitten in Bruchsal fallen Schüsse. Die Polizei sucht fieberhaft - doch bislang gibt es keine konkreten Hinweise.

Von Klaas Seißer Bruchsal - Nach Schüssen auf einem Parkplatz in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) hat die Polizei am Dienstagabend unter anderem mit einem Helikopter nach dem Schützen gesucht.



Die Polizei rückte mit zahlreichen Streifenwagen aus. © Tim Müller / EinsatzReport24 Es sei aber niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Schüsse sollen aus einer Schreckschusswaffe gekommen sein. Bislang verlief die Suche ohne konkretes Ergebnis.