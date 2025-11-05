Schüsse auf Parkplatz in Bruchsal: Polizei sucht mit Helikopter nach Täter

Mitten in Bruchsal fallen Schüsse. Die Polizei sucht fieberhaft - doch bislang gibt es keine konkreten Hinweise.

Von Klaas Seißer

Bruchsal - Nach Schüssen auf einem Parkplatz in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) hat die Polizei am Dienstagabend unter anderem mit einem Helikopter nach dem Schützen gesucht.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Streifenwagen aus.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Es sei aber niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Schüsse sollen aus einer Schreckschusswaffe gekommen sein.

Bislang verlief die Suche ohne konkretes Ergebnis.

Unter anderem ließen gefundene Hülsen vor Ort auf eine Schreckschusspistole schließen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

