Parkhäuser als Bunker nutzen? Landeskommandeur über Ernstfall

Stuttgart - Auch im Fall eines Krieges mit Russland braucht es aus Sicht von Landeskommandeur Michael Giss (61) nicht zwingend den Bau großer Bunkeranlagen wie im Kalten Krieg.

Michael Giss (61) macht auf das Thema Schutzräume aufmerksam. © Markus Lenhardt/dpa

"Man kann auch bestehende Infrastruktur mit bescheidenen Mitteln entsprechend härten und dual nutzen – beispielsweise Parkhäuser oder S-Bahn-Stationen", sagte Giss der "Badischen Zeitung".

In der Ukraine lasse sich beobachten, wie ein Land unter Kriegsbedingungen und trotz des russischen Terrors gegen die Zivilbevölkerung weiter funktioniere. "Die Menschen in Kiew gehen im Sommer ins Eiscafé und verbringen eine Stunde mit Freunden bis wieder die Luftschutzsirene heult. Jeder weiß, wo sein Schutzraum ist", sagte Giss.

Die Verwaltung schaffe es, das tägliche Leben am Laufen zu halten. Der Alltag sei auf den Krieg ausgerichtet und finde dennoch in einer gewissen Normalität statt. "Wir sollten von der Ukraine lernen."

Innenminister Thomas Strobl habe das Thema Schutzräume auf seiner Agenda und beziehe auch die Landkreise stärker in den Zivilschutz ein. "Politisch bewegt sich derzeit viel."