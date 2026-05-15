Shoppen am Brückentag fällt ins Wasser: Hier wird gestreikt

Stuttgart - Verbraucher müssen sich in Teilen des Südwestens am Freitag auf Einschränkungen im Einzelhandel einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro. © Tom Weller/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel in Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Reutlingen, Tübingen, Göppingen, Sindelfingen, Böblingen, Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Esslingen aufgerufen, wie es in einer Mitteilung hieß. Betroffen sind demnach unter anderem die Unternehmen Kaufland, H&M, Ikea, Obi, Primark und Zara.

In den laufenden Tarifverhandlungen im Handel hat die Gewerkschaft Verdi bundesweit zu den ersten Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag sollen bundesweit Betriebe bestreikt werden, sagte Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer. In Stuttgart, Frankfurt am Main, Hamburg Dortmund finden zudem Streikkundgebungen statt.

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen hatte die Arbeitgeberseite in dieser Woche erste Tarifangebote für den Einzelhandel vorgelegt. Die Gewerkschaft wies sie zurück.

