Brutalo-Attacke am helllichten Tag: Jugendgruppe schlägt und tritt auf Mann ein
Heidelberg - Erst Schläge, dann Tritte: Ein Mann (45) ist am Mittwochnachmittag in Heidelberg von Jugendlichen brutal angegriffen worden.
Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, war der 45-Jährige gegen 17.15 Uhr auf dem Heimweg von der Arbeit unterwegs, als er im Bereich der Emmertsgrundpassage auf die Teenager-Gruppe traf.
Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die mutmaßlichen Täter den Mann zunächst an, verwickelten ihn in ein kurzes Gespräch. Wenig später griffen sie ihn jedoch unvermittelt an.
Mit Schlägen brachten sie den Mann zu Boden, ohne danach aufzuhören, sondern traten weiter auf ihn ein. Dabei zog er sich Hämatome und Schürfwunden zu.
Nachdem die Jugendlichen weitergezogen waren, suchte das Opfer die Polizei auf und erstattete Anzeige.
Nach Angriff auf 45-Jährigen: Polizei sucht Hinweise
Die Tatverdächtigen konnten bislang nicht ermittelt werden. Deshalb bitten die Beamten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Hinweise zum Tathergang oder zu den Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180 entgegen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa