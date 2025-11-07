Skandal in BaWü: Drogennetzwerk in Gefängnissen aufgeflogen

Ravensburg - Ein landesweites Drogennetzwerk in Gefängnissen in Baden-Württemberg ist aufgeflogen. Fünf Tatverdächtige - darunter eine Frau - sind laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Vor wenigen Jahren wurde der Neubau der Justizvollzugsanstalt Ravensburg fertiggestellt. Jetzt ist das Gefängnis Teil eines Skandals. (Archivfoto) © Felix Kästle/dpa

Insgesamt wird gegen 19 Tatverdächtige ermittelt, darunter sind drei Justizvollzugsbeamte. Sie sollen mit Drogen gedealt und den Rauschgifthandel unterstützt zu haben.

Bei einer Razzia am Montag wurden mehrere Justizvollzugsanstalten (JVA) sowie zwölf Wohnobjekte untersucht.

Kokain, Arzneimittel sowie verschiedene Waffen und Bargeld wurden sichergestellt. Die genaue Anzahl der durchsuchten JVA wollte die Polizei nicht bekannt geben. Ebenso wurde nicht erwähnt, wo sich diese befinden.

Nach Hinweisen, dass Gefangene der JVA Ravensburg mit Drogen handeln, wurde im Frühjahr seitens der Kriminalpolizei Friedrichshafen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dabei wurden vier Haupttatverdächtige ausgemacht. Ihnen wird zur Last gelegt, in Haftanstalten mit Rauschgift sowie verschiedenen Medikamenten gedealt zu haben. Die Bezugsquellen wurden ermittelt.