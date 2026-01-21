So viele Straftäter im Südwesten abgeschoben wie nie zuvor

Stuttgart - Aus Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr einem Zeitungsbericht zufolge deutlich mehr Menschen abgeschoben worden als im Jahr davor.

In Baden-Württemberg wurden 2025 mehr als 1000 Straftäter abgeschoben. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Ihre Zahl stieg auf 3397 Menschen (Vorjahr: 2873), wie die "Schwäbische Zeitung" unter Berufung auf offizielle Daten des Justizministeriums berichtete.

Demzufolge stieg 2025 die Zahl abgeschobener Straftäter auf 1046. Im Vorjahr waren es laut Justizministerium 736 Straftäter gewesen. "Noch nie wurden so viele Straftäter abgeschoben wie im vergangenen Jahr", sagte Justizministerin Marion Gentges (CDU) der Zeitung. "Die Zahlen sind eindeutig."

Zudem zeigten sie, dass an dem Vorwurf nichts dran sein, es würden systematisch gut integrierte Menschen abgeschoben. "Wir konzentrieren uns ganz klar auf diejenigen, die sich hier nicht an unsere Gesetze halten", sagte die Ministerin.

Freiwillig reisten im vergangenen Jahr den Angaben zufolge 3844 Menschen aus. Im Jahr davor waren es 3502 gewesen.