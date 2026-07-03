Spaghetti-Eis zu wörtlich genommen? Neue Sorte "Al dente" mit echten Nudeln

Karlsruhe - So wörtlich hat wohl noch niemand Spaghetti-Eis genommen: Für die Zubereitung der neuen Sorte "Al dente" verwendet Giuseppe Cimino in der Karlsruher Eisdiele Cassata echte Pasta.

Giuseppe Cimino in der Karlsruher Eisdiele Cassata schwört auf echte Pasta im Eis. © Jason Tschepljakow/dpa

"Nudeln im Eis, das hat's noch nie gegeben", sagt Cimino der Deutschen Presse-Agentur. "Sie haben ja praktisch ein Mittagessen und gleichzeitig ein Dessert." Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" über die ungewöhnliche Kreation berichtet.

Die Grundlage bilden Vanilleeis und eine Kirschblüten-Holunder-Soße. Die Spaghetti werden beigemischt - und kommen noch als Topping oben drauf. Die Kunst sei, die Nudeln so auf den Punkt zu kochen, dass sie mit dem Eis geschmeidig am Gaumen schmelzen. Welche Zutaten er neben Salz verwendet, verrät der Eismacher nicht. Er habe jedenfalls mehrere Versuche gebraucht.

"Ich als Italiener ess' sehr gerne Nudeln", sagt Cimino. Eines Abends sei er beim Spaghetti-Essen auf die Idee gekommen, Nudeln mit Eis zu verbinden.

Mit dem Ergebnis ist er zufrieden: "Das Eis hat alles." Cremigkeit, Geschmack und als i-Tüpfelchen die Nudeln. Die Kundschaft sei meist zunächst verwundert. "Das Gelächter ist riesig." Eine Kugel kostet zwei Euro. Alle Zutaten der neuen Sorte "Al dente" verrät der Eismacher nicht.