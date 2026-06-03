Stau-Alarm im Südwesten: ADAC warnt vor vollen Autobahnen zum Ferienende

Stuttgart - Wer rund um Fronleichnam und das Ende der Pfingstferien am kommenden Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Geduld ist gefragt.

In den kommenden Tagen wird mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet. (Symbolfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Nach Angaben des ADAC Württemberg dürften die Autobahnen stark frequentiert sein. Ferienrückkehrer, Kurzurlauber und Ausflügler sorgen gemeinsam für dichten Verkehr. Im Vergleich zum Ferienauftakt erwarten Experten jedoch etwas weniger Andrang. Auch an den Flughäfen dürfte reger Betrieb herrschen.

Zu den besonders staugefährdeten Bereichen zählt der ADAC Württemberg die folgenden Autobahnabschnitte: A5 zwischen Karlsruhe und Heidelberg, A6 zwischen Heilbronn und Mannheim und A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart.

Der ADAC erwartet den staureichsten Tag der zweiten Ferienwoche schon heute, einen Tag vor Fronleichnam.

"Viele Menschen nutzen aufgrund des Feiertags das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub oder Ausflüge", teilte ein Sprecher mit.