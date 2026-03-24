Staugefahr zum Ferienstart im Ländle - wo und wann es länger dauern kann

Stuttgart - Wer die Osterferien nicht zu Hause verbringt, sollte seine Autofahrt zu Verwandten oder in den Urlaub gut planen: Der ADAC warnt wieder vor vollen Autobahnen im Südwesten . Denn auch in den meisten anderen Bundesländern beginnen die Ferien.

Autofahrer im Südwesten brauchen in den kommenden Tagen viel Geduld. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Der schlimmste Stau-Tag wird aus Sicht der Experten wie so oft der Gründonnerstag werden (2. April), weil viele Menschen nur über das lange Osterwochenende wegfahren. "Eine staufreie Fahrt wird hier tagsüber kaum möglich sein", sagt Holger Bach, der Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg.

"Fast ganz Deutschland wird unterwegs sein." Im vergangenen Jahr staute sich der Verkehr an diesem Tag laut ADAC auf 249 Stunden Stillstand und insgesamt 659 Kilometer Länge.

Ein hohes Staurisiko sieht der ADAC auch zum Ferienstart am Freitag (27. März) und dann vor allem ab mittags und bis zum frühen Abend.

Und auch am Ostermontag (6. April) dürfte der einsetzende Rückreiseverkehr erneut für volle Autobahnen in Baden-Württemberg sorgen. Das zeigt auch die Erfahrung: Laut ADAC gehörte der Ostermontag im vergangenen Jahr mit 610 Kilometern Länge zu den staureichsten Tagen in Baden-Württemberg.

Der ADAC empfiehlt, die verkehrsstarken Tage möglichst zu meiden und auf andere Termine auszuweichen. "Von Karfreitag bis Ostersonntag erwarten wir eine weitgehend ruhige Lage auf den Autobahnen im Südwesten", sagt Bach.

Wer flexibel ist, kann auch antizyklisch fahren, also möglichst früh am Morgen oder spät am Abend. Der ADAC empfiehlt zudem gerade bei längeren Fahrten einen Zeitpuffer, um nicht den Stresspegel durch Termindruck zusätzlich zu erhöhen.