Südwest-CDU siegessicher: "Wir gewinnen alle 70 Wahlkreise"

Stuttgart - Die Südwest- CDU zieht mit einem ambitionierten Ziel in den kommenden Wahlkampf - sie will nach Worten ihres Generalsekretärs Tobias Vogt (40) alle 70 Wahlkreise in Baden-Württemberg gewinnen.

Tobias Vogt (40, CDU) zeigt sich ambitioniert. Er glaubt an einen Sieg der CDU. © Christoph Schmidt/dpa

"Wir haben ein klares Ziel: Wir gewinnen alle 70 Wahlkreise! Weil wir die besten Köpfe und die besten Lösungen haben", sagte Vogt vor dem anstehenden Landesparteitag in Heidelberg, auf dem das Wahlprogramm beschlossen werden soll, der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Landtagswahl 2021 gewann die CDU lediglich 12 Direktmandate. 58 Wahlkreise gingen damals an die Grünen.

Das Kandidatenfeld seiner Partei bei der kommenden Wahl sei "ein Spiegelbild der Vielfalt und Kompetenz, die unser Land braucht", sagte Vogt. Er verwies auf einen Mix aus "jungen Startern und erfahrenen Köpfen, Frauen und Männern", die wüssten, "wo es hakt", und mit Leidenschaft für ihre Heimat kämpften.