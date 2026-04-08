Tanklaster verliert 2000 Liter Reiniger: Wasserproben unauffällig

Bad Ditzenbach - Eine Woche nachdem ein Tanklaster bei Bad Ditzenbach tonnenweise Reiniger verloren und einen Schaumteppich ausgelöst hat, gibt das Landratsamt Göppingen Entwarnung. Die Wasserproben seien bislang unauffällig, der Kontakt mit Wasser aus dem Fluss Fils sei unbedenklich, das Fischereiverbot aufgehoben, teilte die Behörde mit.

Nachdem ein Tanklaster zwischen Bad Ditzenbach und Gosbach ungefähr 2000 Liter Reiniger zur Herstellung von Seife verloren hat, hat sich ein dicker Schaumteppich auf dem Bach Ditz gebildet. © ----/SDMG/dpa

Beim Abkoppeln eines Schlauches waren am vergangenen Mittwoch an einem Tanklaster 2000 Liter Reiniger mit Tensiden ausgetreten.

Die Hälfte davon fing die Feuerwehr direkt ein, die andere Hälfte gelangte in die Kanalisation, die Sammelkläranlage und in die Fils, auf dem Wasser bildete sich ein gewaltiger Schaumteppich.

In den Wasserproben vom Folgetag wurde kein Fremdstoffgehalt festgestellt, alle Proben waren unauffällig. Auch die Ergebnisse der Nachuntersuchung vom Dienstag waren unauffällig. Vorsorglich abgestellte Trinkwasserfassungen in den betroffenen Bereichen könnten wieder ans Netz, teilte das Landratsamt mit.

Die Behörde stuft die Gewässerverunreinigung als gering ein. Wegen der Verdünnung im Gewässer sei es zu keiner erheblichen Belastung gekommen. Deswegen seien auch die Tenside nicht giftig für Fische oder gefährlich für andere Wasserlebewesen. Menschen könnten aus der Fils gefangene Fische weiterhin verzehren.